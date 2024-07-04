Engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışı kaldırılacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, engellilere satışı gerçekleştirilen ÖTV muafiyeti içeren araçlarla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu bildirildi. Yeni vergi düzenlemesi taslağında, engellilere yönelik herhangi bir ÖTV değişikliği öngörülmediği, bunun yerine miras yoluyla devredilen araçlarda ÖTV ile ilgili yeni bir düzenlemenin getirildiği ifade edildi.

Kabine toplantısının ardından konuyla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşların mağdur edilmesinin söz konusu olmadığını ve araç alımındaki ÖTV muafiyetinin devam edeceğini belirtti. Bakan Göktaş, engelli bireylerin toplum içindeki entegrasyonunun desteklenmesi ve sosyal haklarının korunması yönünde hükümetin kararlı adımlar attığını ve bu konuda şeffaf bilgilendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.