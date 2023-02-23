Engin Akyürek ve Aras Bulut İynemli'yi kahreden ölüm

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ve Aras Bulut İynemli ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Yeni dizisi Adım Farah’ta Demet Özdemir ile partner olan Engin Akyürek ve Atatürk dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Aras Bulut İynemli’nin yakın arkadaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dijital sektörde çalışan ve birçok ünlü ismin yakın arkadaşı olan Köknar Tezay bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

55 yaşındaki Tezay’ın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. Köknar Tezay, “Ferhat ile Şirin” dizisinde de konuk oyunculuk yapmıştı.



