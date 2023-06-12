Engin Akyürek’in yabancı hayranlarından dev bağış

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Engin Akyürek, 'Zamansız' adlı kitabının imza gününde Suadiye D&R mağazasında hayranlarıyla buluştu.

Oyuncunun, Türk hayranlarının dışında Amerika, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerden birçok sevenleri de etkinliğe gelerek, uzun kuyruk oluşturdu. Akyürek'in yabancı hayranlarının, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oyuncu adına depremzedelere 48 bin dolar (1 milyon 150 bin lira) bağış yaptığı öğrenildi.

Eserin gelirinin Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne bağışlanacağını söyleyen Akyürek, "Maddiden daha çok manevi değerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir farkındalık yaratıp dikkat çekmek, bizim için daha önemli. 15 yıldır Türk dizilerinin dünyada büyük başarısı var. Bunun konuşulması lazım. Benim tanınmam çok kıymetli bir şey ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

