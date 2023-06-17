Engin Altan Düzyatan Dubai'yi ailesiyle tanıttı

Çöp Adam dizisinin Tamer’i Engin Altan Düzyatan eşi ve çocuklarıyla gittiği Dubai'de tanıtım kampanyasının yüzü oldu.

Engin Altan Düzyatan Dubai'yi ailesiyle tanıttı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı’nın düzenlediği “Dubai Tanıtım” adlı kampanyayı tanıtması için seçildi. Dubai ziyaretinde Düzyatan’a eşi Neslihan Alkoçlar ve çocukları Emir Aras ve Alara eşlik etti.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Şehre ziyaretçi çekme amacıyla düzenlenen kampanyaya destek veren Düzyatan “Dubai, kesinlikle tekrar tekrar keşfetmeniz gereken bir yer. Şehir, her ziyaretimizde “yapılacaklar listesi”ne yeni cazibe merkezleri ve deneyimler ekliyor. Dubai, her çeşit bütçeye göre heyecan verici seçeneklerle dolu ve en önemlisi, güvenli, rahatlatıcı ve eğlenceli bir tatil arayan aileler için ideal bir yer. Dubai, kesinlikle kalbinizi yakalayan bir yer ve bu canlı şehre yaptığım ziyaretlerde edindiğim hatıralar kesinlikle unutulmaz. Gerçekten aileler için ideal bir tatil destinasyonu” dedi.

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Engin Altan Düzyatan aynı zamanda sürdürülebilir turizm savunucusu ve 2021’de UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

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Engin Altan Düzyatan haberin duyurusu için yayınlanacak basın bülteni için fotoğraf çektirirken oğlu Emir Aras’ın yüzünü gizledi.

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