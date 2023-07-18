Engin Altan Düzyatan Ege’ye yelken açtı

Çöp Adam dizisinin sezon finali yapmasının ardından iş temposuna ara veren Engin Altan Düzyatan, ailesiyle tekne turuna çıktı.

Engin Altan Düzyatan Ege’ye yelken açtı

Çöp Adam dizinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, yıl boyunca devam eden yoğun iş temposuna tekne turuna çıkarak ara verdi.

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Çöp Adam dizisinin sezon finali yapmasının ardından su kıtlığına yönelik sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek amacıyla çıktığı Kanada ve Amerika yolcuğunda 2 haftada 6 şehir gezen Engin Altan Düzyatan, parçası olduğu sosyal sorumluluk projesinin yorgunluğunu önce Yunan Adalarında daha sonra ise Bodrum’da atıyor.

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Yoğun kariyer yolculuğunda her fırsatta ailesine zaman ayırmayı tercih eden ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile mutlu bir yuvası olan Engin Altan Düzyatan, “Çalışmayı çok seviyorum ancak bu yoğun iş temposunun içinde en çok özlediğim şey ailemle baş başa vakit geçirmek oluyor” diyor.

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