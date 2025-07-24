Engin Altan Düzyatan'ın serveti dudak uçuklattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Engin Altan Düzyatan'ın serveti dudak uçuklattı

En son Çöp Adam dizisi ile izlediğimiz, onun öncesinde uzun soluklu Diriliş Ertuğrul dizisi ile efsaneler arasına katılan Engin Altan Düzyatan'ın serveti dudak uçuklattı.

Engin Altan Düzyatan'ın servetinin büyük kısmı; “Diriliş: Ertuğrul” başta olmak üzere yüksek reytingli dizilerde aldığı bölüm başı ücretler, ünlü markalarla yapılan reklam kontratları, yurt içi ve yurt dışı etkinlik, sponsorluk ve lisans anlaşmalarından oluşuyor.

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Büründüğü karakterlerle çok konuşulan Engin Altan Düzyatan, bu dolar zengini olması ile gündeme geldi.

Engin Altan Düzyatan'ın servetinin 50 milyon doları bulması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında evlenmesinin ardından sade bir yaşamı seçen Düzyatan yaptığı açıklama ile de para yönetimini eşine bıraktığını belirtti.

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