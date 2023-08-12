Engin Günaydın denizde durup düşüncelere daldı

'Avrupa Yakası'ndaki Burhan Altıntop ile hafızalara kazınan Engin Günaydın, Çeşme'de ortaya çıktı. Tek başına tatil yapan ünlü oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Engin Günaydın denizde durup düşüncelere daldı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; En son aylar önce kız arkadaşıyla İstanbul’da magazin basınına yakalanan ve uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Engin Günaydın, Çeşme’de ortaya çıktı.

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51 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez yalnız başına tatil yaparken görüntülendi.

Bir plaja gelen Günaydın, tek başına suya girdiği sırada bir süre düşünüp; daha sonra yüzerek denizin keyfini çıkardı.

Çevresindeki gülümseyen bakışların arasında yüzen Engin Günaydın, sonrasında şezlonguna giderek dinlenmeye çekildi.

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