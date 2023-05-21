Engin Özkoç: Soylu’nun demokrasi karşıtı tehditlerine boyun eğmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Oy ve Ötesi Derneği’nin seçimlerde sandıkların ve sandık kurullarının etrafında olmalarının yasak olduğuna ilişkin sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

“SOYLU’NUN DEMOKRASİ KARŞITI TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Özkoç, paylaşımında “Soylu’nun demokrasi karşıtı tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Sandıklara sahip çıkmak oy veren her vatandaşın görevidir, sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız.” İfadelerini kullandı.



SOYLU NE DEMİŞTİ?

Oy ve Ötesi Derneğinin seçimlerde sandıkların etrafında ve sandık kurullarında olmalarının yasak olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi:

“Sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcileri ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bu kadar açık ve net. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Bunu tüm Türkiye’de oy kullanılan okullardaki yöneticilere, ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına söylüyorum. Bunların oraya girip sandıklarda oy kullanan insanlara baskı yapmaları seçim hukukuna aykırıdır. Bunlar polislere baskı yapıp, ’Bu sandıklarla beraber biz gideceğiz’ diyorlar. Siz Gezicisiniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız. Bu Oy ve Ötesi Derneğini İsveç devleti finanse ediyor. Para gönderiyor, niçin? Türkiye’deki seçimi karıştırabilmek için. Bu kadar açık ve net. Ben sivil toplum örgütlerinden sorumluyum. Bunları tahkik ettik, denetledik ve bunlara dünyadan gelen paraları gördük. ABD’den, İsveç’ten gelen paraları gördük. Bunların işi gücü Tayyip Erdoğan gider de bu ülkede bir vesayet kurabilir miyiz? İsveç değil, ABD değil, o bastığınız dergiler değil, PKK değil, FETÖ değil, topunuz bir araya gelseniz gene yenileceksiniz."