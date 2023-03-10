Engin Özkoç'tan YSK'ya parmak boyası çağrısı. Anayasa'yı hatırlattı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, YSK'ya çağrı yaparak "Anayasa madde 79 açık. YSK bu kararı alabilir. Seçim güvenliği için ‘parmak boyası’ kullanılması kararını alın” açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

YSK, dün aldığı kararla seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetmişti. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, “Yüksek Seçim Kurulu, ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi” demişti.

YSK'YA ANAYASA HATIRLATMASI

CHP'li Özkoç, YSK’nin kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımına YSK’nin hesabını etiketleyen Özkoç, şunları kaydetti:

“YSK’ya çağrımızdır: YSK seçim güvenliği için ‘parmak boyası’ kullanılması talebini kanun yürürlükten kaldırıldı diye reddediyor. Anayasa madde 79 açık. YSK bu kararı alabilir. Seçim güvenliği için ‘parmak boyası’ kullanılması kararını alın!”