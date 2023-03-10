10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Engin Özkoç'tan YSK'ya parmak boyası çağrısı. Anayasa'yı hatırlattı

Engin Özkoç'tan YSK'ya parmak boyası çağrısı. Anayasa'yı hatırlattı

CHP'li Özkoç, İYİ Parti'nin başvurusunu reddeden YSK'ya sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Özkoç, YSK'ya Anayasa'nın maddesini hatırlatarak karar alabileceğini belirtti.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 18:45
Takip Et

Engin Özkoç'tan YSK'ya parmak boyası çağrısı

Engin Özkoç'tan YSK'ya parmak boyası çağrısı. Anayasa'yı hatırlattı
+
Aa
-

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, YSK'ya çağrı yaparak "Anayasa madde 79 açık. YSK bu kararı alabilir. Seçim güvenliği için ‘parmak boyası’ kullanılması kararını alın” açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ'NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

YSK, dün aldığı kararla seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetmişti. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, “Yüksek Seçim Kurulu, ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi” demişti.

YSK'YA ANAYASA  HATIRLATMASI

CHP'li Özkoç, YSK’nin kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımına YSK’nin hesabını etiketleyen Özkoç, şunları kaydetti:

“YSK’ya çağrımızdır: YSK seçim güvenliği için ‘parmak boyası’ kullanılması talebini kanun yürürlükten kaldırıldı diye reddediyor. Anayasa madde 79 açık. YSK bu kararı alabilir. Seçim güvenliği için ‘parmak boyası’ kullanılması kararını alın!”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
1
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
2
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
4
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
6
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
7
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Giresun'da ilk 11'ler belli oldu
﻿Giresun'da ilk 11'ler belli oldu
﻿Giresun'da ilk 11'ler belli oldu
﻿Bayern Münih Halil Altıntop'u göreve getirdi
﻿Bayern Münih Halil Altıntop'u göreve getirdi
﻿Bayern Münih Halil Altıntop'u göreve getirdi
﻿Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı
﻿Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı
﻿Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı
﻿Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası
﻿Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası
﻿Erling Haaland için flaş Real Madrid iddiası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.