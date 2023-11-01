Engin Polat gözaltı sırasında polislerden ne istedi? Flaş detay ortaya çıktı

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma açılan Polat çiftinden Engin Polat’ın evde gözaltına alındığı sırada polis memurlardan bir istekte bulunduğu ileri sürüldü.

Sami Güntürkün Gürel KAYNAK: Haber Merkezi
Engin Polat gözaltı sırasında polislerden ne istedi? Flaş detay ortaya çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat gece vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı. Haklarında kara para aklama iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Evlerine yapılan baskında aramalar sonucunda gözaltına alınan Polat çiftinden Engin Polat’ın polislerden bir istekte bulunduğu iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından açıkladı. Saymaz, Polat’ın polislerden kelepçe takılmamasını istediğini ancak polislerin kabul etmediğini öne sürdü.

İşte Saymaz’ın paylaşımı:

Polis, Polatların Çekmeköy’deki evine saat 01.18’de geldi. Bu sırada Polatlar uyuyordu. Arama iki saat sürdü. Evde bulunan Sıla Doğu da gözaltına alındı.

Engin Polat, kelepçe takılmamasını istedi.

Ancak polis reddetti.

Suçlama: suç örgütü, kara para ve Vergi Kanunu’na aykırılık

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NELER OLDU?

Güzellik merkezi ve bakım ürünleri firmaları sahibi Dilan Polat ve Engin Polat, bir süredir yaşadıkları lüks hayatla Türkiye’nin gündemindeydi. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) ve vergi müfettişlerinin hazırladığı rapor, şaşalı yaşamın perde arkasını ortaya çıkardı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine Polat çiftiyle ilgili soruşturma başlattı. “Resmi belgede sahtecilik” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” suçları kapsamında başlatılan soruşturmada Polat çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

Polis ve müfettişlerin incelmelerinde, şirket merkezlerindeki mali defterler, dijital kayıt cihazları ve çiftin telefonlarına savcılık kararıyla el konuldu.

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GÖZALTI KARARI

İncelemeler devam ederken, Dilan, Engin Polat ve 12 kişi için gece gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın MASAK ön inceleme raporunda yer alan “Tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu, bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmiştir.” tespiti üzerine çıkarıldığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan iki kişi Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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