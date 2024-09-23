Engin Polat'ın dizleri neden mosmor oldu? Dilan Polat açıkladı

Sosyal medya ve TV’lerde yaptığı açıklamalar, aşırı zenginleşme nedeni ile Maliyenin de radarına takılan Dilan-Engin Polat çifti; yasa dışı bahis, sahte fatura ve kara para aklama suçlarından dolayı 10 ay kadar önce tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Tutuklu kalmalarının 10’uncu ayında haklarında beraat kararı verilen çiftin normal yaşama dönmesi, sosyal medya kullanıcılarının da yakın takibinde.

Engin Polat tarafından Dilan Polat’a konulan sosyal medya yasağı, kısa zaman sonra Dilan Polat tarafından delindi. 7 milyonu aşkın takipçisi olan Dilan Polat, gün içinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarına devam ederken yaptığı bir paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu.

Kanepede oturan Engin Polat, cep telefonu ile uğraşırken, yanına gelen Dilan Polat, Engin Polat’ın dizlerini çekti.

ENGİN POLAT'IN DİZLERİ NAMAZ KILMAKTAN MOSMOR OLMUŞ

Engin Polat’ın iki dizinde de morlukların olduğu görüldü. Dilan Polat, kocasının dizlerinin cezaevinde namaz kılmaktan dolayı morardığını ifade etti.

“Engin’in bacaklarına bercest yaptım. Çünkü namaz kılmaktan, halı yok ya orada öyle kararmış. Yere vuruyordun değil mi? Benim de öyle oluyordu. Önce morarıyor sonra kararıyor değil mi Engin?

Soyulmaya başladı ama bercest yaptım ya o kararmalar hep gidecek.”

Söz konusu video sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu. Engin Polat’ın namaz kıldığı ifadeleri kullanıcılar tarafından inandırıcı bulunmadı. Dilan Polat’ın Instagram hesabından paylaştığı video kısa zaman içerisinde sosyal medyada gündem oldu.