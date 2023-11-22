Enginar güzelleştirir mi

Doğru ve sağlıklı besinleri tüketmek sağlığa önemli yararlar sağlıyor. Özellikle papatyagiller ailesinin estetik bir bitkisi olan enginar Akdeniz mutfağının lezzetli bir bitkisi arasında yer almaktadır.

Bahar aylarında yetişen enginar kalori açısından zengin bir içeriği sahiptir. Sofralardan eksik edilmeyen enginar vitamin deposudur. Enginar fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko açısından zengin olan enginarda A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri bulunmaktadır.

Enginarın içeriğinde yüksek oranda protein bulunmaktadır. Kalp kasını da güçlendiren enginar kalbinde rahat çalışmasını sağlar.

Demir oranı yüksek olan enginar demir eksikliği anemisinin tedavisinde önemli rol oynamaktadır.

NEYE İYİ GELİR?

Papatyagiller ailesine mensup olan enginar güçlü bir antioksidan olduğu için kansere karşı korumaktadır. Enginarın içinde sinarin adlı madde bulunmaktadır. Bu nedenle enginar kandaki kötü kolesterolü de düşürür. İçeriğinde yüksek lif bulunan enginar kan şekerini dengeler. Zeytinyağlı enginar yemeği şeker hastalarının insülin direncini düzenlemektedir. Düzenli enginar tüketmek sigara içen bireylerde vücuttaki nikotin seviyesini azaltır. Enginar sağlıklı bir vücut için en önemli besin kaynaklarından bir tanesidir.

ENGİNAR NE İŞE YARAR?

Oldukça sağlıklı bir besin olan enginarın özellikle zeytinyağlı yemekleri yapılıyor. Oldukça besleyici ve sağlıklı olan enginar düzenli tüketildiğinde kalp sağlığını koruyor. Tansiyonu dengeleyen enginar yüksek oranda demir içeriyor. Demir anemisi eksikliği olan kişilerin de bol bol enginar tüketmesi gerekir.

Yüksek oranda lif barındıran enginar kan şekerini de dengeler. Şeker hastaları düzenli şekilde enginar tükettiklerinde şekerlerinin de düzene girdiği görülür. Enginarın kalorisi de oldukça düşüktür.

ENGİNARIN AZ BİLİNEN FAYDALARI

Karaciğer dostu olan enginarın pek çok yararı bulunmaktadır. Karaciğeri temizleyen enginar aynı zamanda mideyi de korumaktadır. Kalp hastalıklarına iyi gelen enginar kalp krizi riskini de düşürmesi ile bilinir. Kalp sağlığı için düzenli bir şekilde enginar tüketilmesi gerekir. Sağlığa pek çok yararı olan enginar kalp hastalıklarına iyi gelmektedir. İçeriğinde yoğun miktarda kalsiyum ve magnezyum barındıran enginar vücudun tüm ihtiyaçlarını karşılar. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan enginar kötü kolesterolü düşürmekte etkilidir. Vitamin ve mineral oranı yüksek olan enginar sindirim sistemini ve kan basıncını düzenler.

Enginar Nerede Yetişir?

Sağlığa pek çok yararı bulunan enginar papatyagiller ailesinin bir üyesi olarak bilinir. Bu sebze çoğunlukla Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yetişmektedir. Türkiye genelinde enginar en çok Marmara ve Ege bölgesinde yetişmektedir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan enginar haftada bir defa mutlaka tüketilmelidir. Bu sayede enginar da sağlığa önemli faydalar sağlar. Enginar genellikle zeytinyağlı bir yemek olarak tüketilir. Bu şekilde karaciğer dostu olan enginar kötü kolesterolü de düşürmesi ise bilinir.

ENGİNARIN ZAYIFLAMAYA ETKİSİ

Mide dostu olan enginar amino asit bakımından zengindir. Midenin asit oranını dengede tutan enginar mide ve bağırsakları da temizler. Enginar şişkinlik ve gaz oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Kan hücrelerini güçlendiren enginar vücuttaki tüm organların temizlenmesini ve fonksiyonunun artmasını sağlamaktadır. Enginar kilo vermede oldukça önemli bir yere sahiptir. Kalori ve yağ oranı düşük olan enginarın lif oranı yüksektir. Tokluk hissi veren enginar hızlı bir kilo verme süreci sağlar. Bu nedenle enginar diyet listelerinde yer alır.