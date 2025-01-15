Enis Bardhi için veda vakti

Trabzonspor'da kadro dışı kaldıktan sonra transfer görüşmelerine başlayan Kuzey Makedonyalı Enis Bardhi kendine takım arıyor. Oyuncunun Eyüpspor ve Bodrumspor ile transfer görüşmesi halinde olduğu öğrenildi.

BU SEZON 13 MAÇTA OYNADI

Bardhi bordo mavili takım ile sözleşmesini feshettikten sonra yeni takımına imza atacak. Trabzonspor’a geldiği sezondan itibaren 97 maçta 13 gol 7 asist üreten Bardhi, bordo-mavili takımda en skorer sezonunu 23-24 sezonunda 6 gol ve 6 asistle yaşadı. Kuzey Makedonyalı oyuncu bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri olmak üzere 13 maçta forma giydi.