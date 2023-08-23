Enis Bardhi kendi kaderini belirleyecek

Trabzonspor'da 3 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen sezon takıma katıIan ve bu bonservis bedeliyle de çok eleştiri alan Bordo Mavili kulüp’te, Enis Bardhi ile şimdi de yolların ayrılması gündeme gelebilir.

Enis Bardhi kendi kaderini belirleyecek

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor'da performansları ile beklentilerin altında kalan ve hep aynı çizgide seyreden, zaman zaman taraftarların da tepkisini çeken Enis Bardhi ile yolların ayrılması her an gündeme gelebilir.
Bordo Mavili ekibin, Enis Bardhi için menajeriyle görüşüleceği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği de konuşuluyor.

La Liga ekiplerinden Levante'den 3 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Karadeniz ekibine katılan Kuzey Makedonyalı 10 numara Enis Bardhi de, teklif gelmesi halinde elden çıkarılması gündemde olan isimler arasında artık.
28 yaşındaki Bardhi, Trabzonspor forması altında bu zamana dek 45 maçta görev yaparken, 7 gole adını yazdırdı.

Öte yandan, Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon başında 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer edilen Doğucan Haspolat da, iyi olmayan form grafiği için uyarıldı.
27 resmi maçta forma giyen, 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Doğucan, form grafiğini pozitife çeviremezse, o da transfer bitiş tarihi olan 15 Eylül’e kadar verilebilecek oyuncular arasına girmesinin söz konusu olabileceği duyumu alındı.

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