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Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?

Kahramanmaraş'ta depremin ardından enkaz altındaki insanları kolayca tespit edebilecek cihazlar gündeme geldi. Peki kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz FINDER MK4'ün özellikleri neler?

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 16:06
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Enkaz altındaki insanları kolayca tespit edebilen cihaz

Kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz. Fiyatı ne kadar?
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 6 gün geçti.

En son ki verilere göre, 21 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 80 bini aşkın vatandaş da yaralandı.

Bunun dışında arama kurtarma çalışmalarında görevlilerin işini kolaylaştıracak ve enkaz altında kalan vatandaşların yerlerini daha kolay tespit edebilecek teknolojiler de gündeme geliyor.

Bu noktada öne çıkan cihazlardan biri de kalp atışından enkaz altındaki insanları tespit edebilen cihaz FINDER MK4.

FINDER MK4 NELER SUNUYOR?

NASA-JPL tarafından geliştirilen FINDER MK4 aslında yeni bir ürün değil. Zira yıllar öncesinde Meksika ve Nepal‘deki afetlerde kullanıldı. Bu noktada ilgili teknolojinin gerçek dünyadaki ilk kullanımının 2015 yılı olduğu belirtiliyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, FINDER MK4; yaklaşık bir el çantası büyüklüğünde ve bir lityum pile sahip. Düşük güçlü mikrodalgalar göndererek kalp atışını ortaya çıkaran hafif titreşimlerle enkaz altında kalan depremzedeyi tespit ediyor. Ayrıca yaklaşık 30 fit (9 metre) moloz yığınlarına veya 20 fit (6 metre) katı betona nüfuz etme özelliğine sahip.

25 BİN DOLAR

Cihazın geleneksel arama kurtarma araçlarına göre en büyük avantajlarından birisi de bir depremzedeyi tespit edebilmesi için bilincinin açık olup olmamasına ihtiyaç duymamasıdır. Sadece kalp atışı üzerinden insanları tespit edebiliyor. Ürünün fiyatı ise 25 bin dolar seviyelerinde. Ancak Türkiye’ye yardım için 15 bin dolara gönderebileceği ifade ediliyor.

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