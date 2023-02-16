Haluk Levent 10 günlük bebeğin isim babası oldu. Enkaz altından kurtarılmıştı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce ölü ve yaralı var. Kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

Bölgede depremzedelere yardım eden ve AHBAP'ın kurucusu olan Haluk Levent 10 günlük bir bebeğe isim verdi. Levent, bebeğin fotoğrafını paylaşırken şu ifadeleri kullandı:



"10 günlük bebek. Enkazdan çıkarıldılar. Ahbap Çadırkentinde yanımızda kalıyorlar. 'Abi daha isim koymamıştık sen koy adını' dediler. Adını 'Mavi' koydum"