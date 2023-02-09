Bulun Mira'yı. Enkazdan sağ çıkarılan 12 yaşındaki Mira'ya ulaşılamıyor 

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'taki 7,7 ikincisi 7,6 depremlerle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde son açıklanan resmi verilere göre, 12 bin 873 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise 62 bin 937 oldu.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...

Bir umut verici haber de Hatay'da bulunan Antakya Rönesans Sitesi'nden geldi. 12 yaşındaki Mira Yıldırım 8 şubat tarihinde saat 13'te enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ancak Mira'nın sivil bir araca bindirildiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi.

Mira'ya enkazdan çıkarıldığı saatten beri ulaşılamıyor. Ailesi ve yakınları Mira Yıldırım'ı arıyor.

Mira'yı görenlerin en yakın emniyet birimine başvurması bekleniyor.