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Uzmanlar uyardı. Enkazdan kurtulup bu hastalığa yenilme tehlikesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sinan Karaca, depremden kurtulduktan sonra insanları bekleyen Crush ve Kompartman sendromu tehlikesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:26
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Enkazdan kurtulup bu hastalığa yenilme tehlikesi

Uzmanlar uyardı. Enkazdan kurtulup bu hastalığa yenilme tehlikesi
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Posta’dan Serpil Dokurel’in haberine göre; Kahramanmaraş merkezli sabah saatlerinde meydana gelen ve 10 farklı şehrimizde 7.7 ve 7.5 şiddetinde hissedilen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Sayısız vatandaş göçük altında kalırken enkazdan çıkarılanlar ise yakınlarını aramak için bölgede acı bekleyişini devam ediyor.

Profesör Doktor Güner Sönmez ise depremzedelerle ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

Sönmez, depremzede vatandaşlarda en çok Crush Sendromu'na ve Kompartman Sendromu görüldüğünü söyledi.

Peki, nedir bu Crush ve Kompartman sendromu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sinan Karaca konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“ŞİDDETLİ SİSTEMİK TRAVMA VE DOKU ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞİR”

Doç. Dr. Sinan Karaca, “Uzun süreli şiddetli ezilme nedeniyle başta iskelet kası olmak üzere yumuşak dokuları tutan şiddetli sistemik travma ve doku ölümü gerçekleşir. Hücre zarının geçirgenliğinin artmasına ve hücrelerden potasyum, enzimler ve miyoglobin salınımına yol açar. Bu maddelerin kana karışması sonrasında iskemik böbrek fonksiyon bozukluğu, hipotansiyon ve azalmış renal perfüzyon, akut tübüler nekroz ve üremi ile sonuçlanır” sözlerini kullandı.

Doç Dr. Karaca Crush Sendromu'nu engellemek için ilk yapılması gerekenleri sıraladı:

Kendinizin ve başkalarının güvenliğini kontrol edin.

Hasta, ciddi şekilde yaralanmış bir kişiyi değerlendirmek için olağan kriterlere uygun olarak değerlendirilmelidir.

Hava yolu, solunum ve dolaşım' değerlendirmesi yapılmalıdır.

Hayati belirtileri ve oksijen doygunluk seviyesini izleyin.

Geri solumayan bir maske aracılığıyla oksijen verin.

İskemik hasarın derecesini tahmin etmek için akut uzuv iskemisinin '5 P'sini (ağrı, parestezi, felç, solgunluk ve nabızsızlık)
kullanarak uzuvları değerlendirin.

Hayatı tehdit eden yaralanmalara dikkat edilmelidir.

Venöz erişim mümkün olduğu kadar erken, ideal olarak sıkışan uzuv serbest bırakılmadan ve basıncı açılmadan önce sağlanmalıdır.

Vücut ısısını koruyun. Serbest bırakmadan önce, kompresyon 30 dakikadan azsa arteriyel bir turnike düşünün.

Kompresyon 30 dakikadan uzun sürerse turnike uygulayın.

Erişkinlerde, çıkarma sırasında 1.500 ml/saat salin infüzyonu başlatılmalıdır. Erken, şiddetli hidrasyon (≥10 litre/gün) böbrek fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur.

Akut böbrek hasarı riskinin çok yüksek olması nedeniyle, erken bir aşamada bir kateter yerleştirilmeli ve idrar çıkışı izlenmelidir.

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