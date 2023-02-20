Fenerbahçe'de flaş Valencia tehlikesi. Bedava gidebilir

33 yaşındaki Enner Valencia, Fenerbahçe'den 3 yıllık kontrat ve yıllık net 3 milyon euro civarında bir rakam talep etti. Yönetim ise futbolcuya, yaşını da göz önüne alarak 2 senelik bir sözleşme önerdi. Maaş olarak da yıllık 2 milyon 300 bin euro sunuldu. Ancak bu teklif, Enner Valencia tarafından sıcak karşılanmadı.

Futbolcunun menajeri, bir süredir başka takımlarla da görüşme halindeydi. Bugün itibarıyla Ekvadorlu golcü, Brezilya temsilcisi Internacional ile el sıkıştı.

İMZA PARASI DA BULUNACAK

UOL Esporte'nin haberine göre; Internacional, 33 yaşındaki yıldız isimle anlaşma sağladı. Brezilya ekibinin, senelik 2.5 milyon euro garanti ücret karşılığında Ekvadorlu'yu ikna ettiği öğrenildi. Ayrıca sözleşmede imza parası da olacak.



BU SEZON YILDIZI PARLADI

İki sezon önce takıma katılan Enner Valencia, ilk sezonunda 39 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans sağladı. 2021-2022 sezonunda ise 13 gol ve 6 asist üreterek bu sezonun en iyisi olacağının sinyallerini verdi. Jorge Jesus döneminde adeta coşan Ekvadorlu, 30 maçta 23 gol ve 4 asistlik performans göstererek gol krallığı yarışında diğer oyuncular ile arayı açmasını bildi.