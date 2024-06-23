Enner Valencia rakibine uçan tekme attı

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
Enner Valencia rakibine uçan tekme attı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, Copa America'da Ekvador'un Venezuela ile oynadığı maçın 22. dakikasında rakibine uçan tekme attı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Copa America'da Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador, Venezuela ile karşı karşıya geldi.

Ekvador, B Grubu'ndaki ilk maçı 2-1 kaybetti ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Venezuela'nın gollerini 64. dakikada Cadiz ve Bello atarken, Ekvador'un tek golü 40. dakikada Sarmiento kaydetti.

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ENNER VALENCIA UÇAN TEKME ATTI
2020-2023 sezonları arasında Fenerbahçe formasını terleten ve Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Enner Valencia, mücadelede rakibine uçan tekme attı.

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Valencia, bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve 22. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Ekvadorlu futbolcunun bu hareketi, sosyal medyada çok konuşuldu.

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