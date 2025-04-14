Enpara kullananlar dikkat! Bankadan kritik açıklama: Geçici bir süreliğine...

Sosyal medya kullanıcılarından birçoğu QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren Enpara'nın mobil uygulama ve internet bankacılığına erişimde problem yaşadıklarını duyurdu.

Kullanıcılar, giriş yapmaya çalıştıklarında “Geçici bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyin” uyarısıyla karşılaştıklarını bildirdi.

BANKA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Banka, erişim sorunuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarında geçici bir süreliğine problem yaşandığı, teknik ekiplerin soruna müdahale ettiği duyuruldu.

Ardından Enpara'nın resmi X hesabından, yapılan açıklamada ise "Sorun giderildi, rica etsek tekrar kontrol edebilir misiniz?" ifadeleri kullanıldı.

Bankadan kullancılara gönderilen mesajda ise “Merhaba, öncelikle yaşanan aksaklık için çok üzgünüz. Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımızda geçici bir süreliğine problem yaşanmış olup, teknik ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.