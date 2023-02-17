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Depremzedelerden elektrik ve doğalgaz güvence bedeli alınmayacak

Afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşların ikamet adresine bakılmaksızın OHAL süresince elektrik ve doğal gaz aboneliği güvence bedeli alınmayacak.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:29
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EPDK açıkladı. Depremzedelerden elektrik ve doğalgaz güvence bedeli alınmayacak

Depremzedelerden elektrik ve doğalgaz güvence bedeli alınmayacak
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EPDK'dan depremzedeler için yeni karar...Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dün yaptığı toplantıda deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik önemli bir karar aldı. Alınan kararla afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlarımız ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün, ister başka bir şehirde ikamet etmeye başlasın elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek."

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