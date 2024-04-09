EPDK’dan 23 şirkete lisans

Kaynak: AA
EPDK’dan 23 şirkete lisans
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 şirkete lisans vererek 17 şirketin lisansını sonlandırma kararı aldı.

EPDK’nin konuya dair ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan verilere göre, elektrik piyasasında faaliyette bulunmak isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 13 şirkete üretim lisansı verilirken, 17 şirketin de lisansına son verildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 4 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında toplamda 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansının uzatılmasına karar verildi.

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