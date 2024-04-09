EPDK’dan 23 şirkete lisans

EPDK’nin konuya dair ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yayımlanan verilere göre, elektrik piyasasında faaliyette bulunmak isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 13 şirkete üretim lisansı verilirken, 17 şirketin de lisansına son verildi.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 4 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, petrol piyasasında toplamda 3 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi.
Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise depolama lisansının uzatılmasına karar verildi.
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