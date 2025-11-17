Donald Trump'tan Bill Clinton’dan Henry Kissenger’a, Steve Jobs’tan Naomi Campell’a… Partilerinde boy gösteren onunla çekindikleri fotoğraflarda 32 dişini gösteren bu isimler, üç maymunu oynadıkları istismar ağı gerçeği ortaya çıktığında sessizliğe gömüldüler. Epstein öldü, hayaleti ise dünyanın kilit isimlerini korkutmaya devam ediyor. Çünkü bazılarının kirli çamaşırları ortaya döküldü, bazılarınınki ise “an” meselesi…

Milyoner koleksiyoncusu, istismarcı, dolandırıcı Jeffrey Epstein’in kurduğu küresel fuhuş ağının nasıl çalıştığını irdelemeye devam ediyoruz.

New Mexico, Palm Beach, Manhattan, Karayipler’deki özel adası misafirlerini ağırlamayı tercih ettiği adresleriydi. Çocuk yaştaki kurbanlarının bu adreslerde yaşadığı kâbus, bir ayak masajı ile başlıyordu. Kız çocukları, masaj uzmanı olarak çalışacağını düşünüp buna itiraz etmediklerinde işler daha da ileri gidiyordu. Epstein’e çalışanları ifadelerinde bunu “kariyer fırsatı” olarak nitelendiriyordu.

Küçük çocuklara kariyer fırsatı sunduklarını iddia edenler, Epstein’in yakın çevresinin ilk halkasını oluşturuyordu. Bu isimler, Epstein'ın “potansiyel suç ortakları” olarak nitelendirildiler. Birkaç isim öne çıktı. Biri hariç hepsi Epstein’in özel asistanlığını yapmıştı. Asistanlık yapmayan ise meşhur Ghislaine Maxwell’di; Epstein’in kız arkadaşı.

HALKANIN ÖNEMLİ KISMI: ASİSTANLAR

Nadia Marcinkova: Epstein’in eski özel asistanıydı. Yugoslavya doğumlu Marcinkova’nın Jeffrey tarafından ABD’ye getirildiği belirtilmişti. Miami Herald Epstein’in Marcinkova’ya “seks kölesi” diye hitap ettiğini yazmıştı. Mağdurlar o dönemlerde verdikleri ifadelerinde Epstein ve Marcinkova ile grup seks yapmaya zorlandıklarını ifade etmişlerdi. Suçlanmadı, tüm bu olaylardan sonra pilot olduğu biliniyor.

Sarah Kellen: O da eski bir özel asistandı. Kurbanları polisle konuşmamaları için ikna etmeye çalıştığı biliniyor. Küçük kız çocukları için kabusu başlatan masaj seanslarını ayarlayan isim. Washington Post, zamanında Kellen’e ulaşmaya çalışsa da bu çaba sonuçsuz kaldı. O da sırra kadem bastı ve hiçbir suçla itham edilmedi.

Adriana Ross: Eski özel asistan. Miami Herald’a göre Epstein’in küçük kız çocuklarıyla görüşmelerini ayarlıyordu. Suçlanmadı.

Kayıtlara göre bu isimler hem ABD’de hem de diğer ülkelerde maddi durumu yetersiz ailelerin kız çocuklarını “kariyer fırsatı” diyerek Epstein’in fuhuş merkezlerine çekti. Diğer bir deyişle Epstein, 1990'lardan 2019'da tutuklanana kadar kendi çıkarları ve güçlü arkadaşları için reşit olmayan kızları ve genç kadınları küresel fuhuş ağına dahil etti.

Ghislaine Maxwell: İngiltere sosyatesi üyesi ve eski bir medya patronu olan Robert Maxwell'in kızı. Şu anda 63 yaşında olan Maxwell cinsel istismar suçlarından 20 yıllık cezasını çekiyor. Maxwell, Ağustos ayında Florida, Tallahassee'deki düşük güvenlikli bir hapishaneden, Teksas'taki asgari güvenlikli Federal Hapishane Kampı Bryan'a nakledildi. Bu transfer, Trump döneminde gerçekleşti.

Maxwell, Epstein'in kirli işlerini yönetiyor ve planlıyordu. Küçük kız çocuklarına kariyer hayalleriyle ilgili umut veren, hediyeler ve yüksek meblağlarla kandıran Maxwell daha önce mahkemede verdiği bir ifadede, bunları sadece kızları daha iyi bir iş hayatına yönlendirmek için yaptığını öne sürmüştü.

Maxwell ifadesinde insanlara "yeni kariyer kapıları açmaktan mutlu olduğunu" söylüyor

Maxwell istismar olayında sıkça bahsedilen masaj konusunun da bir uzmanlık alanı olduğunu iddia etti. Masaj adı altında yapılan istismardan haberdar olmadığını savundu. Ancak mahkeme ikna olmadı. Savcılığa göre Maxwell, savunmasız genç kızları ağına düşürüyor, onları manipüle ediyor ve cinsel istismara uğramaları için bir takım kişilere "sunuyordu"

Zaten Epstein ağının ipliğini pazara çıkaran kurbanlar da özellikle Maxwell'in adını geçiriyordu.

Kurbanlardan ilki, Epstein'den kaçmayı başardıktan tam 20 yıl sonra konuşmuştu. Oyunculuk kariyerini korumak için “Jane” takma adını kullandı. "Jane" Epstein tarafından ilk kez 14 yaşındayken istismara uğradığını söyledi, Maxwell'in de bu istismardan direkt sorumlu olduğunu belirtti. İstismar edildi, "Korkudan donakaldım. Dehşete kapıldım" diye anlattı.

Jane mahkemeye, Maxwell ve Epstein'ın onu masaj odasına götürdüğünü söyledi. Maxwell masaj yapmayı öğretmek adı altında küçük kızın buradaki istismarında başrolü oynadı. “Kate” takma adıyla ifade veren ikinci kurban da benzer bir süreci yaşamıştı. Hayatında iz bırakacak istismara Maxwell tarafından nasıl hazırlandığını mahkemeye anlattı.

Epstein'in 50. yaş günü için hazırlanan doğum günü kitabından

Carolyn 14 yaşındayken Epstein'a "masaj" yaptığını ve bunun karşılığında Maxwell'in her seferinde 300 ila 400 dolar ödediğini belirtti. Carolyn, 2000'lerin başında Epstein'in Florida'daki malikanesinde birçok kez görülmüştü. O zamanlar tam adıyla ifade veren tek kurban olan Annie Farmer, kız kardeşinin Epstein ile çalıştığını anlattı. Onun hikayesi de böyle başlıyordu. Kız kardeşini görmesi için uçak bileti alınmıştı ve sonrasında yıllarca bu istismar ağından kurtulamadı.

Maxwell'in 1994-2004 boyunca Epstein'ın mülklerini yönetmek için ona para aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, 2021'de Manhattan başsavcısı tarafından Epstein'e ve arkadaşlarına cinsel ilişkiye girmek için reşit olmayan kızlar sağlamakla suçlu bulunmasının ardından, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maxwell, Epstein davası boyunca, olayın mağdurlarından biri olan ve Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'nin arkadaşlarına, mağduru haksız çıkaracak bilgiler paylaşması için para teklif etmek, mağdurların ifadelerini yalanlamak ve olaya dahil olan insanların masumiyetini savunmak için çeşitli faaliyetlerde bulunmak gibi bir çok eyleme başvurdu.

Epstein'in çevresinin ikinci halkasında istismar ağını normalleştiren siyasileri, ünlüleri ve genç kızları özel adasına, New Mexico'daki çiftliğine ve New York'taki konağına uçurmak için kullandığı “Lolita Ekspresi”ni inceleyeceğiz.