Erasmus'la Diyarbakır'a gelen İtalyan öğrenci halay çekerken telefonunu çaldırdı

Erasmus Projesi kapsamında Diyarbakır’a gelen 10 kişilik kafile halay çekerken hırsızların hedefi oldu.

HALAY ÇEKERKEN TELEFONU KAPTIRDI

Davul zurna eşliğinde halay çeken İtalyanlara yaklaşan hırsızlar, bir turistin cebinden telefonunu kaptı.

Cep telefonunun olmadığını fark eden Linda Ugolini (19), telefonunu düşürdüğünü zannetti ancak halay anını videoya çeken arkadaşı görüntüleri izlerken Linda’nın hırsızlık mağduru olduğunu fark etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, videoyu inceleyerek telefonu çalan şüpheli ile ilgili inceleme başlattı.

Tarihi surlar içerisinde yankesicilerin izini süren ekipler kafile şehirden ayrılmadan bir gün önce şahısları tespit etti.

HIRSIZLAR YAKALANDI

Ekipler yaptıkları operasyonla telefonu çalan 3 şahsı ve telefonu satın alan 2 kişiyi gözaltına aldı.

TELEFONU TESLİM EDİLDİ

Yapılan aramalarda cep telefonu da bulunarak, Linda ülkeden ayrılmadan bir gün önce teslim etti.

Linda'nın görevlilere teşekkür ederken ev sahibi Türk arkadaşlarına ilgileri için minnettar olduğunu belirtildi.

Başka hırsızlık vakalarına da dahil olduğu belirlenen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.