Erbaa‘da cezaevi firarisi üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalandı

Tokat - Bayram Kale / Yeniçağ

Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyü nüfusuna kayıtlı ve cezaevi firarisi olan Mustafa G. (50), Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, Mustafa G.’yi bir araç içerisinde uyuşturucu madde yapılan 70 gram metamfetamin ile ele geçirdi.

Gözaltına alınan Mustafa G., işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Mustafa’yı Tokat Çamlıbel cezaevine gönderildi