Erbaa’da kar yağışı 14 köyü vurdu! Yolları felç etti...

Kaynak: İHA
Erbaa’da kar yağışı 14 köyü vurdu! Yolları felç etti...
Tokat'ta etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler, kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Tokat’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Erbaa İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleriyle yol açma çalışmalarını başlattı.

Vatandaşların ilçeye sağlıklı gidebilmeleri için aralıksız çalışan ekipler; 3 greyder, 2 servis aracı ile gece gündüz yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Yağan kar nedeniyle ilçedeki; Akgün, Ermeydanı, Tandırlı, Madenli, Engelli, Kurtuluş, Yurtalan, Kuzköy, İkizce, Ustamehmet, Alan, Şükür, Ortaköy, ve Beykaya köylerine ulaşım sağlanamıyor.

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