Erbaa’da kar yağışı 14 köyü vurdu! Yolları felç etti...

Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Tokat’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Erbaa İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleriyle yol açma çalışmalarını başlattı.

Vatandaşların ilçeye sağlıklı gidebilmeleri için aralıksız çalışan ekipler; 3 greyder, 2 servis aracı ile gece gündüz yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Yağan kar nedeniyle ilçedeki; Akgün, Ermeydanı, Tandırlı, Madenli, Engelli, Kurtuluş, Yurtalan, Kuzköy, İkizce, Ustamehmet, Alan, Şükür, Ortaköy, ve Beykaya köylerine ulaşım sağlanamıyor.