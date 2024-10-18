Erbaa'da narkotikten uyuşturucu operasyonu: 73 kilo skunk ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa'da narkotikten uyuşturucu operasyonu: 73 kilo skunk ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü Erbaa İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen iki TIR’a müdahale edildi.

Tokat - Bayram Kale / Yeniçağ

Yapılan çalışmalarda, öncü ve artçı şeklinde hareket eden TIR’lar takibe alındı.

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Artçı TIR'ın dorsesinde bulunan kamyonun elektrik malzemeleri yüklü kasasında yapılan aramalarda, üç ayrı çanta içerisine gizlenmiş halde 103 paket halinde toplam 73 kilo 552 gram Skunk ele geçirildi.

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Olayla ilgili iki şüpheli, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Uyuşturucu madde taşımada kullanılan TIR’a da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, 18 Ekim 2024 tarihinde tamamlanan işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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