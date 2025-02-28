Erbaa’da nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi

Bayram Kale/Tokat

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su samuru görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan su samuru, Erbaa’daki Kelkit Çayı kenarındaki Park Vadi Millet Bahçesi’nde cep telefonu ile kaydedildi.

Park Vadi’nin göleti üzerindeki iskelede bir süre kalan su samuru, çevredeki doğa severlerin dikkatini çekti. Görüntülenen su samuru, kısa bir süre sonra gözden kaybolarak bölgeden uzaklaştı.