Erbakan Erdoğan'a flaş çağrı yaptı. ‘Görevlerini bir an evvel iade et’

İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım devam ederken, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen ‘İsrail’le ticarete’ bugün itibarıyla kısıtlama getirildi. Ticaret Bakanlığı, İsrail’le yapılan ticarette bazı ürünlere getirilen kısıtlamaları, saldırılardan aylar sonra açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Erbakan, yaptığı açıklamada, “7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan soykırım karşısında ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’ başta olmak üzere, Türkiye’den İsrail’e sevk edilen 50 maddeye kısıtlama getirilmesi bugüne kadar çocuk katili Siyonist rejim ile yapılan ticaretin boyutunu, olayın vehametini açıkça gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

Erbakan, açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir çağrıda bulunarak, "Demokrasi Yardım Diyaloğu"nun eş başkanlığı ve “Ilımlı İslam” kavramının sözcülüğü görevlerini bırakmasını istedi.

“UÇAK BENZİNİ VE JET YAKITI’NIN TÜRKİYE’DEN GÖNDERİLMİŞ OLMASI TAM BİR FELAKETTİR”

Erbakan, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan soykırım karşısında ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’ başta olmak üzere, Türkiye’den İsrail’e sevk edilen 50 maddeye kısıtlama getirilmesi bugüne kadar çocuk katili Siyonist rejim ile yapılan ticaretin boyutunu, olayın vehametini açıkça gözler önüne sermiştir.

Aziz milletimizin bu konudaki hassasiyetinde ne kadar haklı olduğu görülmüştür.

Özellikle de Gazze katliamlarında kullanılmış olması kuvvetle muhtemel olan ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’nın Türkiye’den gönderilmiş olması tam bir felakettir.

Diğer taraftan bu karar 35 bin masum insan katledildikten sonra alınmış, son derece geç kalınmış bir karardır.

Hükümet’in sadece bu ilan edilen 54 madde ile yetinmeyip, diğer tüm ticari alanlarda da İsrail’e yönelik kısıtlama getirmesi, İsrail’i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması ve İncirlik Üssü üzerinden İsrail’e yönelik muhtemel silah ve mühimmat sevkiyatının da durdurulması konusunda önleyici tedbirleri acilen alması gereklidir.

Ayrıca İsrail’e Türkiye üzerinden sevkiyat yapması muhtemel diğer ülkelere karşı gerekli önlemleri alarak tüm hava sahamız, karayollarımız ve denizlerimiz üzerinden İsrail’le ticarete izin verilmemesi gerekmektedir.

Türkiye öncülüğünde D-8 ülkeleriyle acil olağanüstü toplantı yapılarak İsrail’e yönelik kapsamlı önleyici tedbirlerin alınması da sağlanmalıdır.

Bütün bunlarla birlikte, 2004 yılının Haziran ayında ABD’nin Georgia eyaletinde yapılan G-8 zirvesinde ABD'nin, 'Genişletilmiş Büyük Ortadoğu' projesi kapsamında ortaya koyduğu: "Demokrasi Yardım Diyaloğu"nun eş başkanlığı ve “Ilımlı İslam” kavramının sözcülüğü görevlerini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın bu görevlerini bir an evvel iade etmesi de milletimizin arzusudur."