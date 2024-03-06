Erbakan, Erdoğan'ın sözlerine 1994'ü hatırlatarak yanıt verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ta miting düzenledi.

Ekonomi ağırlıklı bir konuşma yapan Erbakan, kazanacakları belediyelerde israf ve yolsuzluğu bitireceklerini söyledi.

1989-1994 seçimlerinde babası Necmettin Erbakan idaresindeki Refah Partisi belediyeciliğine atıfata bulunan Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iktidarla belediye aynı partide olmazsa hizmet gelmez" sözlerine de aynı dönemden örneklerle yanıt verdi.

"BU HİKAYELERE İNANMAYIN"

Kalabalığa Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Fatih Erbakan şunları söyledi:

"Ne diyor? 'İktidar partisiyle belediye başkanın partisi aynı olmazsa ilinize ilçenize hizmet gelemez' ne münasebet, neden gitmiyor. Bu hikayelere asla inanmayın.

Bakın 1989 ve 1994'te efsane milli görüş belediyeciliği iktidarda Refah Partisi varken mi yaptı? Hayır. İktidarda Anap, DYP, SHP vardı. Ama belediyecilikte tarih yazdık, destanlar yazdık.

Efsane hizmetler yaptık iktidar partisi farkı olduğu halde. Bu hikayelere asla asla kulak asmayın. Şimdi yine aynısı olacak. 2024'ten itibaren Yeniden Refah'lı belediyeleri yine destan yazacak yine efsane hizmetler yapacak." dedi.

HATAY'DA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ilk olarak 3 Şubat 2024'te depremin yıktığı Hatay’daki aday tanıtım toplantısında, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" diyerek seçmeni üstü kapalı tehdit etmişti.

Tepki çeken sözlerin ardından Erdoğan iki gün sonra Kahramanmaraş'ta "Hükümet olarak biz, hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZAT' VE 'ZEVAT' DEDİ

Erdoğan, 11 Şubat'ta Tekirdağ'da yaptığı açıklamada ise "Bizde 'Oy yoksa hizmet yok' deyip milleti açık açık tehdit etmek olmaz" ifadesini kullanarak, muhalefeti suçlamıştı.

Erdoğan, 16 Şubat'ta Ordu mitinginde çelişen açıklamalar yaptı. Erdoğan "Biz varsak doğalgaz var biz yoksak doğalgaz yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 26 Şubat'ta İstanbul’da yaptığı açılışta ise Ekrem İmamoğlu’nun İBB yönetimini eleştirerek, “Kardeşlerim şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul’da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkâna sahip mi? Değil” dedi. 31 Mart’ta Murat Kurum’a oy isteyen Erdoğan, “Aziz İstanbul’un fetret devrini sona erdireceğiz” diye konuştu.

BENİMLE Mİ YÜRÜYOR?

Erdoğan 29 Şubat açıklamalarını başka bir boyuta taşıyarak "Büyükşehri ve ilçeleriyle Aydın, 31 Mart'ta tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaparsa bundan kazançlı çıkacak olan sizlersiniz. Niye? Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz mi? Hükümet bu kardeşinizle mi yürüyor? Kabine benimle mi yürüyor? Evet. Öyleyse demek ki Aydın'daki yerel yönetim de bizim olduğu zaman nasıl hizmetler olacağını anlayın. Her partiye, her partinin adayına saygımız var ama belediyeciliğin bizim işimiz olduğu hususunda iddialıyız" dedi.