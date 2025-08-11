Erbakan, iktidarı deprem üzerinden fena köşeye sıkıştırdı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sındırgı'da meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından bölgeyi ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Erbakan, Belediye'nin ve AFAD'ın ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirterek, 1 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erbakan, şunları kaydetti:

29 yaralımızın olduğu bizlere ifade edildi. Burada sevindirici olan kendilerinin durumunun ağır olmaması. 29 yaralımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yetkililer hasarlı binalardaki vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdiler. Binaları hasarlı olanlar vatandaşlarımızın bir kısmı da kendisi tahliye oldular. Bunlardan gerçekten de yıkılma tehlikesi olan, hasarı ciddi olan binalardaki vatandaşlarımız konteynerlara ve çadırlara aktarılacak. Diğer yıkılma riski olmayan binalardaki vatandaşlarımızın binalarına dönmesi sağlanacak.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ ŞEHİRLERDE GEREKLİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANMASI LAZIM"

Burada önemli olan depreme karşı tedbirli olabilmektir. Bu devirde hala dayanıksız binalar yüzünden can kaybı, mal kaybı yaşanması bizleri gerçekten de üzmektedir. Deprem öldürmüyor, deprem yıkmıyor, depreme hazırlıksızlık ve tedbirsizlik öldürüyor. Bunu yıllardan beri uzmanlar da, bizler de söylüyoruz. Türkiye'nin, başta İstanbul olmak üzere, deprem bölgesindeki şehirlerinde gerekli dönüşümün sağlanması, binalarının yıkılacak olanların yıkılması, güçlendirilecek olanların güçlendirilmesi lazım.

Burada her sene israfa, faize, imtiyazlı holdinglere aktarılan paralar, buralardan kurtarılıp bu trilyonlarca lirayla İstanbul'u da diğer şehirlerimizi de depreme dayanıklı hale getirebiliriz. Bu adımların merkezi hükümet eliyle ve belediyelerimiz eliyle bir an evvel atılması gerektiğini ifade ediyorum

Bir kez daha hem Sındırgı'ya, hem Balıkesir'e hem de bütün ülkemize, milletimize geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımız için de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Basın mensuplarına ilgisi için teşekkürler ediyorum. Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi'ne yakın ilgileri dolayısıyla Burada çalışan bütün arkadaşlarımıza, arama kurtarma ekiplerine, hepsine bu emekleri dolayısıyla da ayrıca teşekkürler ediyorum.