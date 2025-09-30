Erbakan'dan iktidara yaylım ateşi: Şeytani planlara destek vermeyin!

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun üzerinde anlaştığı "Gazze Barış Planı"na, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan tepki geldi.

"Tek taraflı sözde Barış Planı, Gazze’nin bitiş fermanıdır" diyen Erbakan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ABD’de bir araya gelen Soykırım destekçisi Trump ile Soykırımcı Netanyahu’nun açıkladıkları Filistin halkının iradesini yansıtmayan tek taraflı sözde Barış Planı, Gazze’nin bitiş fermanıdır. Soykırımcı Netanyahu’nun ‘İsrail hedeflerine ulaşmıştır’ açıklamasıyla memnuniyetini dile getirdiği plan, 2 yıldır tarihin gördüğü en büyük soykırıma maruz kalan Gazzelilerin tamamen silahsızlandırılmasını ve Gazze’nin savunmasız bırakılmasını esas almaktadır.

"TRUMP, BU İKİNCİ DÖNEMİNDE DE GAZZE’YE SON DARBEYİ İNDİRME AŞAMASINA GELMİŞTİR"

Terör örgütü soykırımcı İsrail’in tamamen silahsızlaştırılan Gazze’ye son darbeyi indirmeyi planladığı ortadadır. İngiltere’nin, Filistin’de İsrail adlı bir devletin kurulacağını ilan ettiği 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu’nun 100. Yılında Kudüs’ü başkent ilan eden Soykırım destekçisi Trump, bu ikinci döneminde de Gazze’ye son darbeyi indirme aşamasına gelmiştir.

"İKTİDARI DA BU TÜRDEN ŞEYTANİ PLANLARI DESTEK VERMEKTEN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

Gazzelilerin silahsızlandırılması tamamen soykırımcıların insafına terkedilmesi anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki sözde barış planı çerçevesinde silahlarını BM’ye teslim eden Boşnaklar, Avrupa’nın ortasında silahlı Sırplar tarafından soykırıma uğratılmışlardır. Soykırım destekçisi Trump ile Soykırımcı Netanyahu’nun açıkladıkları bu şeytani plana karşı çıkmak, başta halkı Müslüman ülkelerin yöneticileri olmak üzere bütün Müslümanların öncelikli vazifesi olmalıdır. Buradan ülkemizdeki siyasi iktidarı da bu türden şeytani planları destek vermekten vazgeçmeye davet ediyoruz."