Erciyes’te gece kayağı esansında renkli görüntüler

Kaynak: İHA
Erciyes’te gece kayağı esansında renkli görüntüler
Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinden olan Erciyes, geceleri özel olarak aydınlatılan pistte kayan turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin en gelişmiş kış sporları merkezi olan Erciyes, kayak severlere artık gece de hizmet vermeye başladı.

Gece boyunca faaliyette olan teleferik sayesinde tatilciler karın tadını doyasıya çıkarırken, kış sezonu süresince her hafta cuma ve cumartesi günleri; sömestr tatilinde ise her akşam icra edilen gece kayağı etkinliğine tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Kayak severler eksi 15 dereceye varan havada, beyaz örtü üzerinde yanan varil ateşi çevresinde ısınıyor. Bu esnada ise tatilcilere Erciyes A.Ş. tarafından hazırlanan 'sıcak şıra' ikram ediliyor.

Erciyes Kayak Merkezi, gece kayağı sayesinde yerli ve yabancı turistlere faaliyette olan teleferiklerle gecenin karanlığında dağın tepesine doğru yol almak ve gökyüzünde ışıl ışıl parlayan yıldızların nefes kesen manzarası altında kayak yapma imkanı sağlıyor.

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