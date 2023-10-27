Erdal Özyağcılar'a ölüm tehdidi. İyilik yaptı kötülük buldu

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beşiktaş'ta gittiği bir mekanda vale olarak çalışan Oktay T. ile tanıştı. Oktay T.'ye yardım eden ve bir süre sonra yardımları kesen Özyağcılar'a peşinden tehdit geldi.

Erdal Özyağcılar'a ölüm tehdidi. İyilik yaptı kötülük buldu

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Beşiktaş'ta bir mekanda vale olarak çalışan O.T.'nin maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine ona belli aralıklarla maddi yardımda bulunuyordu.

653b601ce4bfdd235cbac029.jpg

Özyağcılar bir süre sonra yardımı kesti. Ancak iddiaya göre O. T.'nin küfür dolu ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldı. O.T., "Ben Hacı Hüsrev'i yaktım. Cezai ehliyetim yok. Kimseyi dinlemem geçmiş ola' diyerek usta oyuncuya mesaj gönderdi.

Sinkaflı küfürlerin yer aldığı bir de ses kaydı gönderdiği iddia edilen genç, "Beni engelleme demedim mi sana, yakarım bu dünyayı" şeklinde sözler sarf etti.

653b601ce4bfdd235cbac025.jpg

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Özyağcılar yaşadıkları sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. O.T. hakkında yağmaya teşebbüs ve hakaret suçlarından iddianame düzenlendi.

653b601ce4bfdd235cbac023.jpg

Hazırlanan iddianamede sinkaflı sözlerle ünlü oyuncuya hakaret ettiği anlatılan O.T.'nin, Özyağcılar'ı tehdit ederek para istediği ve bu şekilde yağma suçuna teşebbüs ettiği ifade edildi.

653b601ce4bfdd235cbac021.jpg

O.T., ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan O.T., kendisini şöyle savundu: "Ben İstanbul'da bazı eğlence mekanlarında çalıştım. Erdal Özyağcılar'ı buradan tanıyorum. Kendisinden para talep ettim. Bana 4-5 defa para gönderdi, daha sonra tekrar para istedim. Bu kez göndermedi. Telefonumu Ayhan isimli bir kişi alıp Özyağcılar'a küfür etti. Ben alkolik bir insanım, kişilik tedavisi görüyorum. Bu yüzden arayıp aramadığımı hatırlamıyorum. Kendisinden özür dilerim. Gerekirse ondan aldığım parayı iade ederim."

İlgili Haberler
Erdal Özyağcılar'ın gergin anları! "Böyle çekmeyin"
Erdal Özyağcılar Onur Buldu'nun paylaşımına kayıtsız kalamadı
Erdal Özyağcılar dijital platformda yayınlanan dizileri topa tuttu. Şahmaran da nasibini aldı
Zeki Alasya'nın mutluluğun tanımını yapan anısı. Yıllar sonra Erdal Özyağcılar paylaştı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi Dünya
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı" Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı"
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun
Ülkede derin yoksulluk var Yazarlar
Ülkede derin yoksulluk var
Hani Türkiyelileştiriyordunuz? Yazarlar
Hani Türkiyelileştiriyordunuz?
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı Yazarlar
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı
Yalandan kim ölmüş acaba? Yazarlar
Yalandan kim ölmüş acaba?