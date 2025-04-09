Erdek sokaklarında çalıntı araç paniği!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdek sokaklarında çalıntı araç paniği!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde bırakılan belediye aracı çalındı. Şüpheli, aracıyla 7 araca çarptı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Alaettin Mahallesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erdek Belediyesi'ne ait 10 JB 972 plakalı resmi aracın açıkta bırakılan anahtarını fark eden F.A. (22), aracı çalıştırarak şehir içinde gezmeye başladı. Kısa süre sonra aynı cadde üzerindeki 7 araca çarpan şüpheli, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, belediye aracında ve çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu olay, belediyeye ait araçların güvenliği konusunu gündeme getirirken, kamu malının ihmal edilmesi tepkilere neden oldu.

Erdek sokaklarında çalıntı araç paniği!

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