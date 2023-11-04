Erdek'te lodos etkili oluyor

Meteoroloji müdürlüğünden gelen peş peşe uyarıların ardından Marmara'da Lodos etkisini göstermeye başladı.
Erdek'te dalgalar kıyı kesimlerinde etkili oldu. Erdek ilçesinde lodosun akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam etmesi bekleniyor.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahilde lodos nedeniyle yüksek dalgalar oluşurken, deniz kara ile adeta birleşti.
Meteoroloji müdürlüğünden gelen peş peşe uyarıların ardından Marmara'da Lodos etkisini göstermeye başladı.
Erdek'te dalgalar kıyı kesimlerinde etkili oldu. Erdek ilçesinde lodosun akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam etmesi bekleniyor.