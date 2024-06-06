Erdem Can yuvaya döndü

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Erdem Can yuvaya döndü

Son olarak Anadolu Efes'i çalıştıran başantrenör Erdem Can, 2022 - 23 sezonunda büyük başarı yakaladığı Türk Telekom'a geri döndü.

Başantrenör Erdem Can ile Türk Telekom Basketbol Kulübü'nün yolları yeniden kesişti. Anadolu Efes’ten ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Can, 2022 - 23 sezonunda büyük başarı yakaladığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

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Kulüp başkanı Savtekin Şentürk, Erdem Can’ın takıma dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Erdem Can’ın liderliğinde, heyecan verici yeni bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz. Kendisinin bilgi birikimi ve azmi bizim için çok değerli” dedi.

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Erdem Can ise, iki yıl önceki görev süresinde Ankara’yı ve Türk Telekom’u en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti. Göreve geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Can, “Ankara basketbolunu ve Türk Telekom markasını layıkıyla temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da başarılar elde etmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, yeni transferler İsmet Akpınar ve Anthony Brown ile kadroyu güçlendirdiklerini ve çalışmalara devam ettiklerini ekledi.

2022 - 23 sezonunda normal sezonu lider tamamlayan ve BKT Avrupa Kupası’nda finale yükselen Türk Telekom, Erdem Can yönetimindeki yeni dönemde de başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

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