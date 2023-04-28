Erdem ne demek? Erdem isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Erdem de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Erdem ne demek? Erdem isminin anlamı nedir?

Erdem ne demek? Erdem isminin anlamı nedir?

Erdem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Erdem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Erdem ne demek? Erdem isminin anlamı nedir?

ERDEM NE DEMEK?

Erdem kelimesinin Türk dil kurumuna göre sahip olduğu anlam; kişinin davranışlarını ve düşüncelerini iyilik üzerine kurması olarak ifade edilebilir.

Erdem ismi, doğruluk ve yiğitlik anlamına da gelmekte olan bir isim olarak bilinmektedir.

Erdem isminin sözlükte yer alan anlamının; alçakgönüllülük ve doğruluk şeklinde bilindiğini söylemek de mümkün olmaktadır.

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Erdem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekilde:

- Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

- İnsanın ruhsal olgunluğu.

ERDEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Erdem ismi ise Kuran'da geçmemektedir.

ERDEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Erdem ismini taşıyan kişilerin sözlükte sahip oldukları anlam gibi, düşüncelerini ve davranışlarını iyilik üzerine kuran kişiler oldukları söylenebilir.

Erdemli davranışlarda bulunurlar. Çevrelerinde her zaman değer ve itibar gören kişilerdir.

Söyledikleri sözlerin insanlar üzerinde bıraktığı etkinin son derece kuvvetli olduğunu söylemek de mümkündür.

Erdem isimli kişiler İnsanlara karşı hassas bir şekilde davranırlar.

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