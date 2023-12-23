Erden Timur İlkin Aydın'a NEF'ten ev verdi

Galatasaray'ın 23 yaşındaki milli voleybolcusu İlkin Aydın'ın sözleşmesini uzattığı öğrenildi.

Voleybol Magazin'in haberine göre, gelecek sezon için VakıfBank ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenilen İlkin Aydın’ın Galatasaray’da kalması için Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un devreye girdiği belirtildi.

İlkin Aydın’a ücretinin yanı sıra Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’ten bir de ev verildiği ifade edildi.

1.85 boyundaki İlkin Aydın, 2017-2018’den bu yana Galatasaray’da forma giyiyor.