Erden Timur: Türk futbol tarihinde böyle bir şey yok

Galatasaray'ın başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde;



-Bu sene daha farklıyız. Tecrübem geçen sene ve bu sene. Avrupa'daki büyük kulüp sahipleri, sportif direktörlerle Suudi Arabistan'ı konuştuk. Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi. İnşallah sonraki transfer dönemli böyle yoğun ve zor olmaz.



-Öyle bir başvuru bize gelmedi. Ancak olacaktır. Hukukçulara konuyu incelttik ve ondan sonra karar verdik. Olumsuzluk yok. Tazminat anlamında bir şey olmayacak.

-Nicolo Zaniolo, Premier Lig söz konusu olunca gitmek istedi. Rekor bir kira bedeliyle gitti. Şarta bağlı yüksek bir bonservis var. 40 Milyon € bonuslarla olacak rakamlar. Tek tek bonuslar aklımda değil. 15 Milyon €'ya aldık. Daha fazla kâr için bu satışı yaptık.

-Hiçbir rakip takım yöneticisi 'Hata yaptık' demiyor. Ben 1 tane hata yaptı, başkası 10 tane yapıyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Türk futbolunu dönüştürmek istiyoruz. Bütçeleri, ödemeleri divan kurulunda açıklayacağız. Aldığımız oyuncuların 149 M€'luk transfer değeri var. Türk futbolunda böyle bir şey yok. Yarısı bile yok! İmza bedelleri dahil 30 Milyon €'ya aldık. Geçen sene 43 Milyon € transfere harcadık. Bu sene daha da altında. Bu sorguluyor olmalarını teknik olarak anlamıyorum.

-Oyuncular geldi, oynayamıyor deniyor. Harcama limiti diye bir şey var. Free oyunculara yönelmek zorundaydık. Harcama limitimiz, Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra son 4 günde yükseldi.



-Üst düzey oyuncuların derdi para değil. Onların zaten parası var. Aradaki 3-5 milyon farkı önemsemeyen çok oyuncu var. Oyuncu para buluyor ama daha faz bulduğu şey, samimiyet, huzurlu ortam. Böyle olunca sizi tercih ediyorlar. Mauro Icardi örneği gibi.



-Transferlerimizin dünya basınında ne kadar yer aldığını görüyorum. Rakiplerimizin de yer alıyordur. Türk futbolunu başka türlü yükseltemeyiz. Avrupa'da 6. lig olmamız gerekiyor. Türk futbolunun, diğer kulüplerin transfer kalitesini yükselttiğim için çok mutluyum.



-Çok güzel bir yerli futbolcu bulursak, fırsat transferi olursa alacağız. Yabancı transferi kapattık.

-Transfer limitimiz düşük çünkü eski sponsorluklardan elde ettiğimiz paralar belli. Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira'yı satmak istemedik. Nicolo Zaniolo'yu 5 milyon karla satmak istemedik. 30 Milyon euro ve üzerini hedefledik. Bunları ben transferden önce mi anlatayım? Nasıl pazarlık yaparız sonra! Taraftarların bu baskısı, yönetimi popülizme iter. İstifa ederim ama popülizm yapmam.

-Sofyan Amrabat ile büyük ölçüde anlaştık. Fiorentina ile de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Çarşamba akşamı Manchester United geldi ve oyuncu da eskiden söylemişti, eski hocası da oradaydı... Çok büyük takımları reddederek bizi bekledi ama olmadı.