Erden Timur yasak getirdi. Ali Koç'a rest çekti

Kasımpaşa karşısında alınan 4-3'lük galibiyetin ardından şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Galatasaray'da keyifler yerinde.

Fenerbahçe ile aradaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükselten Sarı-Kırmızılı takımda; Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Öncelikle Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendiren, şampiyonluk konusunda açıklamalar yapan Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yabancı hakem talebine çarpıcı bir örnekle yanıt verdi. Timur ayrıca Galatasaray camiasına seçim konuşmayı da yasakladı!

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

"Şampiyonluk maçı denilen tarzda bir maçtı. Geriye düştükten, oenaltı kaçırdıktan sonra böyle bir geri dönüş inanılmaz. Bu inanmışlığın göstergesi. Biz bu sene şampiyon olacağız. Bunu tekrar tekrar söylüyorum."

"Müthiş bir birlik var. Dayanışma var. Kenetlenmiş durumdayız. Hep şunu söylüyorum. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Çok net.

"Galatasaray finallerin takımı. Şampiyonluk yarışına önde girince önde bitiriyor hep. Bu tarihi bir istatistik. Bu sene tekrar edecek inşallah. İnanmışlık çok büyük. Şampiyonluktan sonra söylemiştim, insanlara bu mesajı vermek. Spor bu. Çok fazla manipülasyon var. Çok fazla yanlış yapılıyor. İnsanın dayanacak gücü kalmıyor, yanlışlıklardan bahsediyorum. Bundan beslenenler için müthiş bir motivasyon. Çünkü o nefretten, ayrışmadan beslenen insanlar için inanılmaz keyif. Onun cenneti, o nefreti aşılamak, o nefreti her yere yaymak. Bizler için dayanılacak bir şey değil."



"Son 3-4 haftada kaç defa hastaneye yatırıldım. Bu nefrete dayanamıyorsunuz. Şunun bilinmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi neticede sadece şampiyonluk için yapmıyorsun, toplumsal bir mesaj için yapıyorsun. En çok mutlu olduğum şey, şampiyon olursak en mutlu edeceğim şey topluma şunu ispatlayacağız, başkasının hakkına riayet ettiğinde, kendin kadar başkasını düşündüğünde, ahlaklı dürüst doğru çalıştığında her zaman sonucu alıyorsun. Bunu herkes görecek. Bunun altını çiziyorum."

"Bizim gündemimizde seçim yok. Seçimin 's'sini konuşmadık. Şampiyonluğa yürüyoruz. Tek umrumuzda olan bu. Mayısta umrumuzda olan tek şey şampiyonluk. Başka hiçbir şey konsantrasyonumuzu bozamaz. Gözümüzü dikmişiz. Damarlarımıza kadar, tüm benliğimizle, her şeyimizle şampiyonluktayız. Seçim konuşana kulağımı kapatıyorum. Seçim diyene kafamı çeviriyorum. Biz şampiyonluğa yürüyoruz. Kim seçim konuşuyorsa Galatasaray'ın yanında değil karşısındadır. Biz şampiyon olacağız. Başka hiçbir yolu yok. Sonuna kadar inanıyoruz. Haklı olduğumuz için. Hakkı sonuna kadar savunduğumuz için olacağız."

"Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz! Yabancı hakem olsun! Buyursun olsun. İçeride Okan Hoca'ya söyledim. Robot hakem olsun, varsın robot hakem olsun. Hiç sorun yok. Otomatik, robot, yabancı olsun. Kabul ediyoruz. Ama siz yabancı hakemlerin evine giderseniz, çocuğunu tehdit ederseniz, AVM'de fotoğrafını çekerseniz, etrafını sararsanız yine olmaz! Aylardır söylüyoruz. Madem ki yabancı hakemin, saniyedeki görüşünü, kararının adil olduğunu düşünüyoruz. 3 tane yabancı hakem seçelim, sonuç neyse başımızın üstüne! 15 aydır söylüyorum. Hiç karşılık alamadım. Tüm maçların hepsini izlesin hakemler. Yabancı hakem olunca Fenerbahçe şampiyon olacağını düşünüyor ya..."

"Tüm 10 seneyi incelesinler. Bu seneden başlasın bu hakemler, basit hata, fazla faul, basit penaltı, seni kazandıran hata, 1-0 gerideyken hata. Her şeye baksın yabancı hakemler, 3-5 yabancı hakem seçelim, 1 saniyede incelediğini doğru buluyor ya Ali koç ve Fenerbahçe, haftalarca incelesinler, sonuç neyse başımızın üstüne. Kabul ederlerse biz de kabul ediyoruz. Teraziden kaçan hırsızdır derken bunu kastetmiştim. Sen madem ki haksızlık yapıldığını düşünüyorsun, dersin ki hakeme gidelim dersin. Deftere bakalım. Deftere bakmaktan kaçıyorsan savında haklı değilsin, toplumu manipüle ediyorsun. Toplumu manipüle etmemek için geri kalanını doğruya yönlendirmek için seçelim 5 hakem. Şimdiye kadar hep haksız kazandığını, şampiyon olamadıysa da zaten çok haksızlık yapmasına rağmen kazanamadığını kabul ediyordur. Hepsine tek tek bakılsın. Ne sonuç çıkıyorsa kabul. Bağımsız olarak kabul. Onun dışında her hakem olur, robot hakem bile olur. Robot hakem daha iyi olur."

"Annesine, babasına baskı yapamazsın, sosyal medyadan kumpas kuramazsın, robot hakemin evine insan yollayamazsın, robot hakem yumruk atamazsın, robot hakemi AVM'de çeviremezsin. Bunları yaşıyoruz. Bu haksızlıklar, sonuca varmayacak. Tekrar ediyorum, çağrıda bulunuyorum. Her maç yabancı hakem gelsin hiç fark etmez. Türk hakemlerinden daha iyi anlamına gelmiyor bu. Bize acayip haksızlık yapılıyor, çok büyük haksızlık yapılıyor. Yabancı hakemlerin geçmişe bakması da kabul edilmiyorsa, kimse çıtını çıkarmayacak. Gel röntgeni çekelim diyoruz. Röntgenden kaçıyorsan iddianda yanlış bir şey yapıyorsun."

"3 saatte denilmeyen şey kalmadı. 3 saatlik denilmeyen şeyden sonra camialar çok başka bir noktaya... Benim hakemle ilgili konuda gerçekten bu işe bakılsın, hepsine, herkes rahatlasın. İzliyoruz zaten. 4 ay önce de dedim. İmza verelim dedim. Telefonlarımız, hesaplarımız incelensin. Başka türlü arınma olmaz. Arınmak, birleşmek lazım. Ben geçen sene 3 defa konuştum. Ben bir laf için 25 defa özür diledim, ki tam olarak öyle demedim. Spor kamuoyunda özür dileyen mi var. Konuşmamaya çalışıyorum. Halletmeye çalışıyoruz."

"Süper Kupa'da güzel bir maç olsun. Taraftar arasında dostluk olsun. İnşallah hiç olay olmasın. Taraflar birbirine ne diyor? Biz kayrılıyoruz, siz kayrılıyorsunuz, haksız şampiyon oluyorsunuz... Bu açıklığa kavuşsun, ne güzel. Sonuç neyse kabulümüz. Bu işlerin gerilmemesi lazım. Konuşmamın en birinci sebebi, bu sabah bizim vakıftan mesaj aldım. Depremi unuttuk. Oraya duyarlı olmamız lazım.""

"Torreira ve Barış Alper ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Nando ile anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık. Abdülkerim ile de anlaştık. Kaan Ayhan ile de bitmek üzere. Hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da bizim için çok çok değerli. Bu oyuncuların hepsi değerli işler yapıyorlar. Kerem çok ciddi kaptanlık yapıyor, mücadele veriyor. Berkan geldi sonradan, herkese enerji verdi. Dries bu yaşta neler yapıyor. Çok ciddi kenetlenme var. O kadar mutluyum ki... Sonuçtan ötürü de değil. Bu insanların güzel kalplerinden ötürü çok mutluyum."