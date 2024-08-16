Erden Timur'a milyarlık iş teklifi

Kaynak: Haber Merkezi
Erden Timur'a milyarlık iş teklifi

Adnan Polat'ın Florya projesi hakkındaki sözleri sonrası Vahap Tanrıverdi Erden Timur'a ortaklık teklifinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında bu akşam (Cuma) saat 21.00’de Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da iç karışıklıklar devam ediyor.

Dursun Özbek tarafından Florya projesinin başına geçen Galatasaray eski başkanı Adnan Polat Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı açıklamada Galatasaray’ın projeden 300 milyon dolar kazanacağını söyledi.

Adnan Polat’ın kazanılacak geliri 300 milyon dolar açıklamasının ardından camiada bazı çatlak sesler çıkmaya başladı.

Galatasaray eski yöneticisi ve V Global Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Tanrıverdi sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla Adnan Polat’a karşı çıktı.

Florya’dan kazanılabilecek gelirim çok daha yüksek olduğunu belirten Tanrıverdi Erden Timur’a ortalık teklifinde bulundu.

Tanrıverdi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle Adnan Polat başkan inşaat işini hepimizden iyi biliyorken neden böyle bir konuşma yapar anlamak mümkün değil, 1- 300.milyon usd nereden çıktı, kim ve hangi teknik ekip analiz etti. 110.000 metrekare alan ve inşaat maliyetleri belli iken, garip işler dönüyor. Allah yardımcımız olsun. Açık çağrımdır. Erden Timur bu inşaat ihalesine girsin 50 milyon usd ben hemen vermeye ve kendisine ortak olmaya hazırım. Kulübün ihtiyacını karşılar işi de layıkıyla yapar. En az 450 milyon usd de (15 milyar TL) kulübe kazanç veririz. Saygılar”

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