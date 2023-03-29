Erden Timur'dan tarikat açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bir tarikat lideriyle 7 ay önce ortaya çıkan görüntülerle ilgili konuştu.

Timur, TV 100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Bir mevlütteydik o zaman. Ben tasavvuf ile ilgilenirim evet ama bu farklı bir yerdi. İnsanın yaradılış amacı kendini tanımak. Bunun da maksatlı bir şekilde ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Benim bir cemaat ve tarikatle bağlantım yok. Benim anne ve baba tarafımda alevilik vardır. Ne gerek var bunları dile getirmeye."