Türk futbolunu derinden sarsan bahis soruştumasıyla ilgili TV 100'e açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, tüm paydaşların birlik olarak bu skandalın üzerine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

"HERKESİN BU İŞİN ÜZERİNE GİTMESİ LAZIM"

Erden Timur, "Tam iki sene olmuş, ben de bugün fark ettim. Öğleden sonra yoğun bir gündü. Birisi vasıtasıyla haberdar oldum. Ondan sonra da 3-4 defa dile getirdik. En son söylemem gerekeni söyleyeyim, herkesin birleşerek bu işin üzerine gitmesi lazım. Bunu Türk futbolu için yapmak gerekiyor. Burada da birleşemiyorsak, bu işi çözebilmenin yolu yok." dedi.