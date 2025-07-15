Erdoğan 15 Temmuz programında konuştu: Turnusol kağıdı vazifesi gördü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu.

Erdoğan'ın gündeme dair açıklaması şöyle:

"15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde gazi Meclis'imizde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yine güçlü şekilde omuz omuza vermiş birbirimize kenetlenmiş durumdayız.

"TURNUSOL KAĞIDI VAZİFESİ GÖRDÜ"

15 Temmuz gecesi alnımızın akı ile verdiğimiz sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece verdiğimiz sınavın tarihimizde bir eşi daha yoktur. O gece bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Akı da karası da geçitte belli oldu.

Bir yanda milletimiz kahramanca direnirken birileri geç bile kalındı diyordu. Şehitlerimiz gazilerimiz, asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken kimileri de buna oyun diyordu.

Birileri de güvenli evlerde önlerinde koyulan keyif kahvelerini yudumlayarak bekle gör stratejisi izliyordu.

Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak hak ettiği yeri alacaktır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİN KİLİDİNİ AÇACAK"

Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak.

Şehitlerimizin, gazilerimizin mücadeleleri asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz 'Terörsüz Türkiye' onların eseri olacak.

TBMM'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine inanıyorum."