Erdoğan: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuştu.

"Bu millet istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir” diyen Erdoğan, “15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra alanda toplanan kalabalığın hep bir ağızdan 15 Temmuz'a "tiyatro" diyenleri yuhalaması dikkatlerden kaçmadı.

“BU KÖPRÜ ÜZERİNDE 34 VATAN EVLADINI ŞEHİT VERDİK”

Açıklamasının devamında karanlık gecede sadece köprü üzerinde 34 vatan evladının şehit verildiğini vurgulayan Erdoğan, "Meydanlara koşan herkese bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin adeta şaha kalktığı tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikayesi yazıldığı yerlerin en başında hemen ileride bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geliyor. Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde 2'si polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik” diye konuştu.