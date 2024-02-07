Erdoğan 1992'de açılan üniversiteyi kendilerinin açtığını söyledi

Partisinin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan flaş açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1992 yılında açılan Harran Üniversitesi’nin AKP döneminde yapıldığını söyledi.

Erdoğan konuşmasını başında, “Şanlıurfa'nın şanlı insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa için hayırlı oldun.

İnanıyorum ki, Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları alt üst etmeye var mıyız?” dedi.

Devamında ise Erdoğan şöyle dedi:

Alt yapısı ile üst yapısı ile Şanlıurfa'ya üniversitesi ile, bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı, üniversitesi var mı? Kim yaptı? Yerel yönetimlerde de merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimiz ile el ele verip yol yolda emin adımlarla yürüyeceğiz.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN AÇILDI?

Şanlıurfa’da kurulan ilk yükseköğretim birimi “Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu'dur. 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra, 1978 yılında Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi, 1984 yılında Dicle Üniversitesine Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve 1988 yılında Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. Harran Üniversitesi Rektörlüğü 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur ve bu birimler 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Harran Üniversitesine bağlanmıştır.

Ancak AKP’nin kurulma tarihi 14. Ağustos 2001’dir. Üniversite kurulduktan 9 yıl sonra AKP kuruldu.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erdoğan’ın, o dönemde de Harran Üniversitesi ile bağlantısı olup olunmadığı ise bilinmiyor. Ancak Erdoğan o yıllar Refah Partisi’nde yer alıyordu.