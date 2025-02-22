Erdoğan 2 Bakan ile yollarını ayırıyor! Ankara'da bomba etkisi yarattı

Erdoğan parti içerisinde değişimi hızlandırdı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Erdoğan’ın bazı bakanları yanına çağırarak, ‘teşekkür’ ettiğini iddia etti. Adı geçen isimlerin ise Ticaret ve Aile bakanlıkları olduğunu öne sürdü.

22 yıllık AKP iktidarı, yerel seçimlerde son bulmuştu. CHP ilk kez AKP’nin önüne geçmişti. Seçim mağlubiyetinin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti içerisinde değişimin olacağını birçok kez dile getirmişti. Son olarak Erdoğan, “Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz” demişti.

KULİS BİLGİLERİ GELMEYE DEVAM EDİYOR

AKP, Pazar günü genel seçime gidiyor. Parti içinde Erdoğan tek aday olarak çıkacak. Ancak gözler, kabinede yaşanacak olan değişime çevrildi. İddialara ilişkin TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, flaş kulis bilgileri paylaştı.

“ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ”

"AK Parti Genel Merkez'de herkes Resmi Gazete'yi bekliyor. Bu gece kabinede bir değişiklik olacağı havası hakim. Herkes teyakkuz halinde" diyen Atik, "Hatta sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı bakanlar ile görüşüp kendilerine teşekkür ettiğine dair bilgiler geldi. Ama hangi bakanlar ve kaç bakan belli değil. Ticaret ve Aile bakanlıklarının adı geçiyor ama net değil" ifadelerini kullandı.