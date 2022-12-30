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Erdoğan 2. turda bu isimlere karşı kaybediyor: Sonuçlar Saray’a güvendiği yerden geldi

Metropoll Araştırma’nın son anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. turda karşısına çıkacak her adaya kaybediyor. Metropoll’ün anketini İsmail Saymaz köşesine taşıdı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:02
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Erdoğan 2. turda bu isimlere karşı kaybediyor

Erdoğan 2. turda bu isimlere karşı kaybediyor: Sonuçlar Saray’a güvendiği yerden geldi
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Metropoll Araştırma’nın son anketi ortaya çıktı. Aralık ayı anketine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim 2. tura kalırsa karşısına çıkabilecek her adaya kaybediyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz2ın köşe yazısında konu aldığı ankette Erdoğan’a karşı en yüksek oyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı. Yavaş’ın oyu yüzde 51.2’yi buldu. Saymaz, Erdoğan’ın oyunun bir önceki aya göre düşüş gösterdiğine dikkat çekti.

İsmail Saymaz’ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

Prof. Özer Sencar’ın sahibi olduğu MetroPoll Araştırma, yılın son anketini tamamladı. Araştırmada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde adayların ne kadar oy alacakları ölçüldü.

Erdoğan ile Mansur Yavaş yarışırsa:

Erdoğan yüzde 36, Yavaş yüzde 51.2 oy alıyor.

Geçen ay ise bu rakam yüzde 39.7’ye yüzde 46.4’tü.

Erdoğan 3.7 puan düşerken, Yavaş ile 4.8 puan yükseldi.

Bu ay kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 12.9’u buluyor.

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu yarışırsa:

Erdoğan yüzde 38.2, İmamoğlu yüzde 50.6 oy alıyor.

Geçen ay bu rakam yüzde 42’ye yüzde 42.9’du.

Erdoğan 4.2 puan düşerken, İmamoğlu 7.7 puan yükseldi.

Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 11.1’de kalıyor.

Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştığında:

Erdoğan yüzde 40.1, Kılıçdaroğlu yüzde 44.9 oy alıyor.

Geçen ay bu rakam yüzde 44.5’e yüzde 39.4’tü.

Erdoğan 4.3 puan düşerken, Kılıçdaroğlu da 5.1 puan yükseldi.

Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 15’e çıkıyor.

Erdoğan ile Meral Akşener yarıştığında:

Erdoğan yüzde 41.1, Akşener yüzde 42.9 oy alıyor.

Kararsızlar, protesto oy ve fikir belirtmeyenler yüzde 16.

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Millet
30.12.2022 10:38
Mansur bey aday olursa Ankara belediyesi AKP ye GEÇER-İstanbul belediyesine de kayyum atarlar iki belediye AKP ye GEÇER-aday altılı masadan çıkmalı oylar bir kişide toplanır.  
 
haktan
30.12.2022 10:35
Mahalle-Bakkalımız-Kamil-dürüsttür.Benim-oyum-ona...  
 
1950
30.12.2022 10:31
Kim olursa olsun kazanır, tek sorun adil olup, o adayın ardın da durmak  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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